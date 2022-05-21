Донецк, , 21:09 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Михайловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 21 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20:40 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Михайловка: выпущено восемь снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 21 мая в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что населенный пункт Ясиноватая снова обстреляли представители вооруженных сил Украины.