Флоренция, Италия, 21 мая, 2022, 21:09 — ИА Регнум. Сегодня, 21 мая, во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» «Фиорентина» в матче последнего 38-го тура итальянской Серии А 2021/22 примет туринский «Ювентус». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Логотип Ювентуса

Стартовые составы команд:

«Фиорентина»: Пьетро Терраччано, Кристиано Бираги, Никола Миленкович, Лоренцо Венути, Игор Жулио, Джакомо Бонавентура, Альфред Дункан, Софьян Амрабат, Риккардо Сапонара, Кшиштоф Пентек, Николас Гонсалес.

«Ювентус»: Маттиа Перин, Джорджо Кьеллини, Маттейс де Лигт, Леонардо Бонуччи, Алекс Сандро, Федерико Бернардески, Адриен Рабьо, Мануэль Локателли, Фабио Миретти, Пауло Дибала, Мойзе Кин.

В последний раз «Фиорентина» и «Ювентус» играли между собой 20 апреля 2022 года в матче полуфинала Кубка Италии. Тот матч завершился уверенной победой «старой синьоры» со счетом 2:0, а забитыми мячами отметились Федерико Бернардески и Данило.