Донецк, 21 мая, 2022, 21:01 — ИА Регнум. Населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) снова обстреляли представители вооруженных сил Украины. Об этом 21 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20:35 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 21 мая в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики обстреляли населенные пункты Горловка и Железная Балка.