Москва, 21 мая, 2022, 21:00 — ИА Регнум. 25-летний центральный полузащитник ЦСКА и сборной Парагвая по футболу Хесус Медина заявил, что останется в московском клубе на следующий сезон.

ФК ЦСКА

«Я остаюсь в ЦСКА на следующий сезон. Я тут очень счастлив», — цитирует Медину издание Sport24.

В текущем сезоне Хесус Медина принял участие в двенадцати матчах за «красно-синих» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Медина перешел в ЦСКА 17 января 2022 года из «Нью-Йорк Сити» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость полузащитника сборной Парагвая, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 5 миллионов евро.