Берлин, 21 мая, 2022, 20:57 — ИА Регнум. Сегодня, 21 мая, в Берлине на стадионе «Олимпияштадион» «Фрайбург» в матче финала Кубка Германии сезона 2021/22 встретится с «Ред Булл Лейпцигом». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Игроки «РБ Лейпциг»

На матч назначена бригада арбитров во главе с Сашей Штегеманном. Ассистенты главного судьи — Майк Пикель и Фредерик Ассмут.

Стартовые составы команд:

«Фрайбург»: Марк Флеккен, Филипп Линхарт, Нико Шлоттербек, Мануэль Гульде, Максимилиан Эггештайн, Лукаш Кюблер, Роналд Шаллаи, Николас Хефлер, Кристиан Гюнтер, Винченцо Грифо, Лукас Хеллер.

«Ред Булл Лейпциг»: Петер Гулачи, Мохамед Симакан, Вилли Орбан, Лукас Клостерманн, Эмиль Форсберг, Кристофер Нкунку, Марсел Хальштенберг, Конрад Лаймер, Бенджамин Хенрихс, Кевин Кампль, Андре Силва.