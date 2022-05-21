Ростов-на-Дону, 21 мая, 2022, 20:55 — ИА Регнум. Главный тренер сборной России и футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин доволен итогами сезона 2021/22. Об этом он сообщил журналистам после проигрыша жёлто-синих столичному ЦСКА 21 мая (0:4).

Fc-rostov.ru Валерий Карпин

«Сказать, что очень доволен [итогами сезона] — ничего не сказать. Исходя из тех реалий, которые сложились с марта месяца, — результат превзошёл все ожидания. По ходу сезона нас покинули игроки разных позиций на поле. <…> Кого-то конкретно выделять не буду, у всех молодых игроков были разные матчи в этом сезоне», — сказал наставник.

ИА REGNUM напоминает, что «Ростов» занял девятую строчку в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Карпина набрали 38 очков.