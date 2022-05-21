Москва, 21 мая, 2022, 20:54 — ИА Регнум. Пять человек пострадали в Лондоне из-за обрушения зрительской трибуны во время репетиции военного парада. Об этом 21 мая сообщили экстренные службы Лондона.

Иван Шилов ИА REGNUM Лондон

Трём пострадавшим потребовалась госпитализация. В Минобороны Соединенного Королевства заявили, что работают над установлением причин произошедшего.

Репетиция военного парада прошла в преддверии празднования 70-летнего юбилея правления королевы Великобритании Елизаветы II, которое состоится в центре Лондона 2 июня.

В нём примут участие 1,4 тыс. военнослужащих из разных подразделений королевских вооруженных сил, 200 лошадей и 400 музыкантов. Они пройдут по традиционному маршруту от Букингемского дворца по улице Мэлл до плац-парада конной гвардии в сопровождении членов монаршей семьи верхом или в каретах.