Астрахань, , 20:54 — REGNUM Глава минтранса России Виталий Савельев сообщил о разрушении практически всей логистики в стране. По этой причине власти РФ ищут возможность наладить новые транспортные коридоры. Одним из них является коридор «Север — Юг», сообщил 21 мая руководитель ведомства.

Как отметил Савельев во время рабочей поездки в Астраханскую область, этот коридор имеет крайне важное значение в то время как санкции, «которые наложили сегодня на Российскую Федерацию, практически поломали всю логистику в нашей стране». Он соединяет Астрахань и Махачкалу.

«В этом коридоре имеет важное значение каспийское направление, где участвуют три порта — Оля, Астрахань и Махачкала», — приводит слова министра РИА Новости.

Частью транспортного коридора являются прикаспийские порты Астрахань на Волге, Оля — на Волго-Каспийском канале и Махачкала в Каспийском море. Во время поездки Савельев посетил порт Оля, обходы Астрахани и строящиеся мосты.

Как было отмечено, при создании транспортного коридора будет реконструирован пункт пропуска Караозек на границе России с Казахстаном. Еще одним важным пунктом плана станет увеличение глубины Волго-Каспийского канала до 4,5 м в целях роста объема грузопотока по нему, добавил глава Астраханской области Игорь Бабушкин.

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