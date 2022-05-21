Тюмень, 21 мая, 2022, 20:44 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки зафиксировано 54 выздоровевших и 10 госпитализированный с COVID-19. Об этом 21 мая сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки на 21 мая коронавирус выявили у 52 тюменцев. Это на девять человек больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 21 мая коронавирус выявили у 191 555 человек, выздоровели 186 505 пациентов, скончались 4322 (на одного человека больше, чем днём ранее).