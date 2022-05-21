Донецк, 21 мая, 2022, 20:42 — ИА Регнум. Населенные пункты Горловка и Железная Балка в Донецкой Народной Республике (ДНР) снова обстреляли украинские силовики. Об этом 21 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 18:30 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Горловка (пос. шахты им. Гагарина): выпущено три гранаты из РПГ, также применялось стрелковое вооружение; 19:58 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Железная Балка: выпущено четыре гранаты из РПГ, также применялось стрелковое вооружение», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 21 мая в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка.