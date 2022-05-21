Казань, 21 мая, 2022, 20:34 — ИА Регнум. 21 мая казанский «Рубин» в матче 30-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 минимально уступил «Уфе» и вылетел в Футбольную Национальную Лигу. Основное время встречи завершилось со счетом 1:2.

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды Рубин Хвича Кварацхелия и Александр Ломовицкий, игрок команды Зенит Алексей Сутормин

Первый мяч на 37-й минуте встречи ударом с пенальти забил нападающий сборной Белоруссии Виталий Лисакович — 1:0. В дебюте второй половины Владислав Камилов восстановил равновесие в счете, замкнув передачу Вячеслава Кротова — 1:1. На 90-й минуте Дилан Ортис впервые вывел гостей вперед – 1:2. На 90+13-й минуте Виталий Лисакович не смог реализовать пенальти и спасти клуб от вылета в ФНЛ.

Составы команд:

«Рубин»: Медведев, Тесленко, Талби, Ломовицкий, Самошников, Бакаев (Онугха, 70’), Апшацев (Кузнецов, 63’), Зуев, Абильдгор, Кучаев (Игнатьев, 89’), Лисакович.

«Уфа»: Чичкан, Плиев, Никитин, Йокич (Журавлев, 51’), Фищенко (Камилов, 46’), Кабутов (Ортис, 73’), Урунов, Иванов, Касинтура, Сухов (Кротов, 46’), Агаларов (Мрзляк, 90’).

«Уфа», одержав шестую победу в сезоне и набрав 30 очков, обошла «Рубин» и поднялась на четырнадцатую позицию. «Рубин» с 29-б очками опустился на пятнадцатое место в зоне вылета.