Москва, , 20:30 — REGNUM 25-летний колумбийский центрфорвард «Сочи» Матео Кассьерра был признан порталом WhoScored лучшим игроком матча 30-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «Динамо» — «Сочи» (1:5).

ЗЕНИТ-СОЧИ Андрей Пронин © ИА REGNUM

В матче с московским клубом Матео Кассьерра отметился тремя забитыми мячами, одним удачным отбором и одним выигранным верховым единоборством. Точность передач колумбийца составила 89%.

В завершившемся сезоне чемпионата России Матео Кассьерра принял участие в 22-х турах, в которых отметился четырнадцатью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Кассьерра перешел в «Сочи» 26 августа 2021 года из «Белененсеша» за 1,2 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 3,5 миллиона евро.