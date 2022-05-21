Киев платит Западу зерном за оружие — зампостпреда РФ при ООН Полянский
Вашингтон, 21 мая, 2022, 20:26 — ИА Регнум. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал лицемерием слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о якобы блокировании Россией украинских портов, чтобы не допустить вывоза зерна. По мнению российского дипломата, Киев расплачивается украинским зерном за поставки оружия.
Как утверждал ранее замминистра иностранных дел Украины, действия России по блокировке украинских портов грозят голодом миллионам людей. По словам Кулебы, Украина со своими западными партнерами наладила два сухопутных маршрута «для доставки продовольственного экспорта и спасения Африки и других регионов от голода».
Как уличил Кулебу заместитель постпреда РФ при ООН Полянский, «продолжающийся наземный экспорт продовольствия … идет не в Африку, а оплачивает счета за оружие».
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