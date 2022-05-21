Вашингтон, 21 мая, 2022, 20:26 — ИА Регнум. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал лицемерием слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о якобы блокировании Россией украинских портов, чтобы не допустить вывоза зерна. По мнению российского дипломата, Киев расплачивается украинским зерном за поставки оружия.

Nstrumenttorg.ru Зерно

«Вы знаете лучше других, что Россия не блокирует экспорт продовольствия из украинских портов. Вы держите [порты] заминированными и используете иностранные суда в качестве живого щита», — написал Дмитрий Полянский в ответ на заявление Кулебы в Twitter.

Как утверждал ранее замминистра иностранных дел Украины, действия России по блокировке украинских портов грозят голодом миллионам людей. По словам Кулебы, Украина со своими западными партнерами наладила два сухопутных маршрута «для доставки продовольственного экспорта и спасения Африки и других регионов от голода».

Как уличил Кулебу заместитель постпреда РФ при ООН Полянский, «продолжающийся наземный экспорт продовольствия … идет не в Африку, а оплачивает счета за оружие».

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