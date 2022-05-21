Москва, , 20:24 — REGNUM Сегодня, 21 мая, футбольный клуб «Сочи» в матче последнего тридцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 разгромил московское «Динамо» со счетом 5:1. Встреча проходила в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

ЗЕНИТ-СОЧИ Андрей Пронин © ИА REGNUM

Забитые мячи: Даниил Фомин (8’) — 1:0, Артур Юсупов (27’ Кристиан Нобоа) — 1:1, Матео Кассьерра (33’ Викториен Ангбан) – 1:2, Матео Кассьерра (40’ Кристиан Нобоа), Кристиан Нобоа (45+2’ пенальти) – 1:4, Матео Кассьерра (68’ Кирилл Заика) – 1:5.

Единственную красную карточку на 57-й минуте встречи получил нападающий хозяев Даниил Лесовой. На матче работала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым. Ассистенты главного судьи — Игорь Демешко и Рустам Мухтаров.

Составы команд:

«Динамо»: Лещук, Варела, Бальбуэна, Скопинцев (Паршивлюк, 72’), Евгеньев, Моро (Тюкавин, 46’), Шиманьский (Гладышев, 72’), Фомин, Лесовой, Смолов (Грулев, 65’), Захарян (Кутицкий, 72’).

«Сочи»: Адамов, Дркушич (Прохин, 81’), Родригао, Терехов, Юсупов (Юрганов, 81’), Цаллагов, Нобоа, Макарчук, Ангбан (Бурмистров, 62’), Маргасов (Заика, 62’), Кассьерра (Мелкадзе, 69’).