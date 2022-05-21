Ростов-на-Дону, , 20:22 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев поблагодарил футбольный клуб «Ростов» за игру в сезоне 2021/22.

ФК «Ростов» Vk.com/fcrostov

«Поблагодарил наших ребят за игру в этом сезоне. Как и прежде, будем поддерживать наш футбольный клуб», — написал он в своём телеграм-канале.

ИА REGNUM напоминает, что «Ростов» уступил столичному ЦСКА в заключительном матче сезона. Встреча в Москве завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.

По итогам сезона «Ростов» занял девятую строчку в турнирной таблице РПЛ.