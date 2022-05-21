Ростов-на-Дону, 21 мая 2022, 20:22 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев поблагодарил футбольный клуб «Ростов» за игру в сезоне 2021/22.
«Поблагодарил наших ребят за игру в этом сезоне. Как и прежде, будем поддерживать наш футбольный клуб», — написал он в своём телеграм-канале.
ИА REGNUM напоминает, что «Ростов» уступил столичному ЦСКА в заключительном матче сезона. Встреча в Москве завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.
По итогам сезона «Ростов» занял девятую строчку в турнирной таблице РПЛ.