Париж, 21 мая, 2022, 20:19 — ИА Регнум. На юго-востоке Франции потерпел крушение туристический самолет. Об этом 21 мая сообщил телеканал BFM TV со ссылкой на источник в полиции.

Легкомоторный самолет

По данным источника, трагедия произошла в департаменте Изер. В результате инцидента погибли по меньшей мере пять человек.

Пожарные и сотрудники полиции, прибывшие на место ЧП, выясняют причины происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, ранее жертвами крушения легкого самолета в Бразилии, в городе Боитува, стали не менее двух человек.