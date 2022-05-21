Ханты-Мансийск, , 20:17 — REGNUM В Югре за сутки на 21 мая госпитализировали 16 больных с COVID-19, 58 человек выписаны по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За минувшие сутки в Югре выявлено 37 новых случая заражения коронавирусом. Это на семь человек больше, чем днём ранее. Лидером по числу заражений стал Сургут — 11.

С начала пандемии в Югре к 21 мая насчитывается 210 386 случаев лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 207 370 пациентов, 2544 скончались.

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