Москва, , 20:16 — REGNUM 23-летний атакующий полузащитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Иван Обляков с оценкой 9.64 по версии портала WhoScored был признан лучшим игроком матча 30-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 ЦСКА — «Ростов» (4:0).

ФК ЦСКА

В матче с «Ростовом» Обляков отметился одним забитым мячом, одной результативной передачей, одной успешной обводкой и одним удачным отбором. Точность передач российского полузащитника составила 78%.

В текущем сезоне Иван Обляков принял участие в 29-ти турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами. Также полузащитник получил четыре желтые карточки.