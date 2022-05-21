Кемерово, 21 мая, 2022, 20:15 — ИА Регнум. В Кемеровской области из-за повышения пожарной опасности до четвёртого-пятого класса и усиления ветра введён режим повышенной готовности. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном в электронным бюллетене правительства региона.

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«Ввести с 08:00 20 мая до 08:00 24 мая 2022 года на территории Кузбасса для органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим функционирования «Повышенная готовность», — говорится в документе, подписанном губернатором региона Сергеем Цивилёвым.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Кемеровской области завтра, 22 мая, ожидается максимальная температура воздуха +30…+34 °С.