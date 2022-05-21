Москва, 21 мая, 2022, 20:10 — ИА Регнум. 21 мая в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» футбольный клуб ЦСКА разгромил «Ростов». Основное время матча 30-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 завершилось со счетом 4:0.

ФК ЦСКА

Забитыми мячами в составе «красно-синих» отметились Марио Фернандес (4’ Иван Обляков), Жан-Филипп Гбамен (10’ Марио Фернандес), Иван Обляков (52’ Чидера Эджуке) и Игорь Дивеев (87’ Антон Заболотный).

Составы команд:

ЦСКА: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес (Хердур Магнуссон, 90’), Яка Бийол, Георгий Щенников, Игорь Дивеев, Максим Мухин (Егор Ушаков, 74’), Жан-Филипп Гбамен (Кирилл Набабкин, 86’), Чидера Эджуке, Иван Обляков, Хесус Медина, Антон Заболотный.

«Ростов»: Егор Бабурин, Денис Терентьев, Александр Сильянов, Максим Осипенко, Виктор Мелехин (Андрей Лангович, 61’), Дмитрий Полоз (Егор Голенков, 61’), Данил Глебов, Роман Тугарев (Степан Мельников, 73’), Александр Мухин, Данила Сухомлинов (Кирилл Фольмер, 61’), Николай Комличенко (Артем Нтумба Муамба, 82’).