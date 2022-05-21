Москва, 21 мая, 2022, 20:07 — ИА Регнум. Музеи сохраняют народные традиции России, которые являются визитной карточкой страны. Такое мнение высказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на открытии акции «Ночь музеев», которая проводится в ночь с 21 на 21 мая в России.

Анна Рыжкова ИА REGNUM В музее

«Музеи — это ядро сохранения и приумножения народных традиций, которые большие и великие в России. На сегодняшний день народные традиции России являются визитной карточкой нашей страны в мире», — цитирует вице-премьера ТАСС.

Как отметила зампредседателя правительства РФ, в 2022 году акция проходит в день 150-летия Государственного исторического музея. По мнению Голиковой, он является одной из жемчужин российской культуры. Он выполняет огромную образовательную и воспитательную функции, считает вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году акция «Ночь музеев» проходит в полномасштабном очном формате, а не как в предыдущие два года, когда ей помешала пандемия коронавируса.

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