Донецк, 21 мая, 2022, 20:05 — ИА Регнум. Населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) снова обстреляли украинские силовики. Об этом 21 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19:30 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено восемь снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 21 мая в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что представители ВСУ обстреляли населенный пункт Зайцево (южное).