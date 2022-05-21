Москва, 21 мая, 2022, 20:01 — ИА Регнум. О героических действиях младшего сержанта Максима Бервинова во время спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины рассказали 21 мая в Минобороны России.

Младший сержант Максим Бервинов

«Младший сержант Максим Бервинов, действуя в составе стрелковой роты, выполнял задачи по охране дорог, имеющих стратегическое значение для подвоза материальных средств на передовые позиции группировки войск», — сообщили в пресс-службе.

«В ходе патрулирования местности, младшим сержантом Бервиновым было задержано 5 националистов, осуществлявших в гражданской одежде разведку местности, мест расположения российских войск и маршрутов их перемещения, которые в последующем были переданы в органы контрразведки», — говорится в сообщении Минобороны.

Спустя несколько дней, воспользовавшись темным временем суток, ДРГ националистов в количестве до 25 человек предприняла попытку прорваться в район, подконтрольный российским Вооруженным Силам. Максим Бервинов вместе с подчиненным отделением, грамотно выстроив оборону, вступили в бой с превосходящими силами противника.

«В ходе ожесточенного боя часть наступающих боевиков в количестве до 15 человек была ликвидирована. Оставшиеся боевики отступили, бросив раненых на поле боя. Благодаря смелым и решительным действиям младшего сержанта Бервинова и самоотверженности его подчиненных прорыва украинских диверсантов на позиции российских войск допущено не было. При этом в плен было взято 4 националиста», — рассказали в пресс-службе Минобороны.