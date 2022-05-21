Новосибирск, , 20:03 — REGNUM Доход губернатора Новосибирской области Андрей Травникова за 2021 год составил 5,1 млн руб. Это следует из декларации, опубликованной на сайте регионального правительства.

Андрей Травников Анна Алябьева © ИА REGNUM

В собственности у Травникова квартира (40 кв. м), имеется доля ещё в одной квартире (122 кв. м) и две квартиры в пользовании (135 кв. м и 126 кв. м). Также в индивидуальной собственности имеются три бокса в гаражном кооперативе и автомобиль «Фольксваген Tiguan».

Для сравнения, в 2020 году глава Новосибирской области задекларировал 5 млн 047 тыс. рублей дохода.

Супруга Травникова в 2021 году заработала 140 903 руб., в 2020 году — 1 млн 706 тыс. рублей. В долевой собственности у неё ¼ квартиры (122 кв. м), в пользовании — три квартиры (40, 126 и 135 кв. м.).