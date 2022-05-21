Москва, , 19:58 — REGNUM О героических действиях майора, заместителя командира понтонно-переправочного батальона Артема Хлыновского во время спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины рассказали 21 мая в Минобороны России.

Майор Артем Хлыновский, заместитель командира понтонно-переправочного батальона

«Действуя в составе инженерно-саперного полка в условиях массированного применения противником минометных обстрелов участвовал при развертывании, наведении и содержании переправы через реку в целях оперативного продвижения российских батальонно-тактических групп к позициям украинских националистов», — сообщили в пресс-службе.

В результате одного из залпов командир понтонно-переправочного батальона получил тяжелое ранение. Действуя решительно, Артем Хлыновский оказал первую медицинскую помощь командиру, чем спас ему жизнь, после чего взял управление батальоном на себя и продолжил наведение переправы.

Действуя под огнем противника, он также получил осколочное ранение и был контужен в результате разорвавшегося рядом минометного снаряда, повредившего уже возведенную переправу.

«Понимая важность поставленной задачи, майор Хлыновский, не взирая на боль, продолжил руководить подчиненными, в результате чего силами батальона переправа была восстановлена. Мужественные и самоотверженные действия майора Хлыновского, а также профессионализм его подчиненных позволили успешно выполнить поставленную задачу, обеспечив продвижение подразделений и закрепление их на другом берегу», — рассказали в Минобороны.