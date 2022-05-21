Самара, , 19:55 — REGNUM 23-летний фланговый атакующий защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян с оценкой 7.95 по версии портала WhoScored был признан лучшим игроком матча 30-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «Крылья Советов» — «Локомотив».

Наир Тикнизян Алексей Колчин. © ИА REGNUM

В матче с самарским клубом Наир Тикнизян отметился одной результативной передачей, двумя успешными обводками, двумя выигранными верховыми единоборствами и двумя удачными отборами. Точность передач защитника составила 77%.

В текущем сезоне Наир Тикнизян принял участие в восемнадцати турах чемпионата России по футболу, в которых отметился двумя результативными передачами и получил две желтые и одну красную карточки.