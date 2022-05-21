Москва, , 19:54 — REGNUM О героических действиях старшего сержанта, заместителя командира взвода Александра Антипьева во время спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины рассказали 21 мая в Минобороны России.

Старший сержант Александр Антипьев, заместитель командира взвода

«Старший сержант Александр Антипьев вместе со своими подчиненными выполнял задачи по обеспечению безопасности при совершении марша бронетанковой техники», — сообщили в Минобороны.

Продвигаясь по маршруту на боевой машине, Александр обнаружил на ответвлении от дороги группу украинских националистов численностью более 30 человек, вооруженных стрелковым оружием, гранатометами, ПТУР и кочующими пулеметами.

«Не растерявшись в сложной обстановке, старший сержант Антипьев открыл огонь из курсового пулемета ПКТ по боевикам. Уничтожив гранатометчика и расчет ПТУР, Александр умело вел перекрестный огонь с националистами, в результате чего до 20 националистов были ликвидированы. Остатки группы националистов спешно покинули поле боя», — указали в пресс-службе.

Мужественные и профессиональные действия старшего сержанта Александра Антипьева обеспечили выход бронетехники в заданный район без потерь.