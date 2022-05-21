Кемерово, , 19:47 — REGNUM В Кемеровской области завтра, 22 мая, ожидается максимальная температура воздуха +30…+34 °С. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

Жара

«22 мая 2022 года в большинстве районов Кемеровской области сохранится чрезвычайная пожароопасность (пятого класса), местами высокая пожароопасность (четвёртого класса)», — уточняется в прогнозе.

Отметим, что 22 мая в Кузбассе прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.