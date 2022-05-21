Донецк, 21 мая, 2022, 19:45 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Зайцево (южное) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 21 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19:10 — населенный пункт Зайцево (северное) — населенный пункт Зайцево (южное): выпущено восемь мин калибром 82 мм», — говорится в сообщении.

Другие подробности пока не приводятся.

Как передавало ИА REGNUM, 21 мая в Народной милиции ДНР сообщили, что в республике с начала текущих суток уничтожили 15 украинских националистов.