Новосибирск, , 19:42 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заработал за 2021 год 4 млн 207 тыс. рублей. Это следует из декларации, опубликованной на официальном сайте города.

Анатолий Локоть Анна Алябьева © ИА REGNUM

Для сравнения, за 2020 год Локоть задекларировал 4 млн 205 тыс. рублей, в 2019 году — 3, 6 млн рублей.

В собственности у главы Новосибирска есть квартира (34,4 кв. м.), ещё одна квартира находится в пользовании (105,6 кв. м.).

Супруга Анатолия Локтя за год заработала 1 млн 402 тыс. рубля. В собственности у неё две квартиры (105,6 и 59,8 кв. м.).

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