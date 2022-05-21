Самара, , 19:38 — REGNUM Сегодня, 21 мая, в Самаре на стадионе «Самара Арена» «Крылья Советов» в матче последнего 30-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 уступили московскому «Локомотиву». Основное время встречи завершилось со счетом 0:1.

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Единственный мяч на 51-й минуте встречи забил 25-летний фланговый нападающий сборной России Рифат Жемалетдинов после передачи Наира Тикнизяна. Желтые карточки получили Дмитрий Баринов, Гильерме, Ян Кухта и Антон Миранчук.

Составы команд:

«Крылья Советов»: Овсянников, Солдатенков, Горшков, Бейл (Пиняев, 82’), Гапонов, Витюгов (Цыпченко, 67’), Сарвели, Ежов, Коваленко, Зиньковский, Глушенков.

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов (Ненахов, 85’), Мампаси, Куликов, Тикнизян, Баринов, Бека Бека, Керк (Марадишвили, 75’), Жемалетдинов (Петров, 75’), Рыбчинский (Миранчук, 66’), Кухта.

«Локомотив», одержав тринадцатую победу в сезоне и набрав 48 очков, остался на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» с 41-м очком остались на восьмой позиции.