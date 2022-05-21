Белград, 21 мая, 2022, 19:34 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич, который 25 или 26 мая планирует провести телефонный разговор с главой России Владимиром Путиным, хочет обсудить вопрос покупки голубого топлива. Об этом 21 мая заявил сам Вучич в эфире канала TV-Pink.

Александр Вучич

«Для нас (властей Сербии) важны три вещи, важнее всего объемы, под номером два — цена, номер три — надежность снабжения», — заявил глава Сербии.

По его словам, Сербия, экономика которой на 100% зависит от голубого топлива из России, начинает переговоры с «Газпромом».

Как передавало ИА REGNUM, 19 мая президент Сербии Александр Вучич после встречи с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем заявил, что Сербия должна поддерживать самые близкие отношения с ЕС для того, чтобы пережить предстоящую зиму — одну из самых трудных для многих государств мира.