Махачкала, , 19:32 — REGNUM В Дагестане возводят центры спортивной подготовки по единоборствам. Один строится в селе Сильди Цунтинского района, второй — в селе Дубки Казбековского района. Возведение объекта начали по поручению президента РФ Владимира Путина, сообщили в пресс-службе правительства региона. Село Сильди является родиной чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмангомедова. В создании центра принимал активное участие его отец, заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов, скончавшийся от COVID-19.

Перчатки для единоборств

«Село Сильди является настоящей кузницей чемпионов, и всемирная слава, успех Хабиба Нурмагомедова — уроженца села — яркий тому пример», — заявил премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в рамках поездки с инспекцией хода строительства центра в Цумадинский район.

В настоящее время в Сильди уже построены спортивный и функциональный залы, гостиничный комплекс, столовая. Планируется строительство футбольного и баскетбольного полей и воркаут-площадки, где смогут заниматься сборные команд по единоборствам и другим видам спорта.

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