Ростов-на-Дону, 21 мая, 2022, 19:32 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону сегодня, 21 мая, завершился гастрономический фестиваль «Донская селёдка». Он проходил в течение трёх недель. Об этом в своём телеграм-канале написал ростовский сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Кузьма Петров-Водкин. Селёдка. 1918

«С 1 мая рестораны-участники угощали жителей и гостей города специальными авторскими блюдами из донской селёдки, приготовленными в различных кулинарных вариантах. Всего в мероприятии приняло участие 20 заведений общественного питания», — уточнил он.

Закрытие фестиваля состоялось в Кумженской роще. Праздник объединил более тысячи человек. Концертную программу к этому дню подготовили лучшие творческие коллективы, были проведены викторины на знание гастрономических традиций Дона, работали тематические зоны. Гости фестиваля могли попробовать селёдку запечённую, жареную, холодного и горячего копчения, на гриле, а также вкуснейшую уху, приготовленную по рецептам донских казаков.

Фестиваль планируется провести и в следующем году.