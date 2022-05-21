Химки, Московская область, 21 мая, 2022, 19:25 — ИА Регнум. 21 мая подмосковные «Химки» в матче последнего 30-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 одержали волевую победу над московским «Спартаком» со счетом 2:1. Встреча проходила в Химках на стадионе «Арена Химки».

ФК «Химки»

Первый мяч на одиннадцатой минуте встречи забил французский центральный защитник Самуэль Жиго после передачи Зелимхана Бакаева — 0:1. Через 28 минут Денис Глушаков восстановил равновесие в счете ударом с пенальти — 1:1. Под занавес первого тайма арендованный из «Ростова» Кирилл Боженов впервые вывел хозяев вперед – 2:1.

Составы команд:

«Химки»: Лантратов, Тихий, Волков, Григалава, Идову, Глушаков, Николас (Главчич, 76’), Филин, Боженов, Руденко (Магомедов, 67’), Кухарчук.

«Спартак»: Селихов, Жиго (Литвинов, 46’), Кофрие, Джикия, Классен, Бакаев (Сунгатулин, 63’), Игнатов (Промес, 74’), Зобнин (Пруцев, 47’), Рассказов, Денисов (Маркитесов, 81’), Николсон.

«Химки», одержав седьмую победу в сезоне и набрав 32 очка, укрепились на тринадцатом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 38-ю очками остался на десятой позиции.