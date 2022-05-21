Краснокамск, Пермский край, 21 мая, 2022, 19:20 — ИА Регнум. В Краснокамске Пермского края местного жителя будут судить за гибель человека. Об этом сообщает краевое управление СКР.

kaluga. sledcom.ru Следственный комитет

По данным следствия, 30 января этот пьяный гражданин поссорился со своим 54-летним приятелем. В ходе конфликта он избил его, а затем зарезал. Мужчина в итоге скончался.

По информации СКР, все доказательства по этому делу собраны. Материалы направлены в суд.