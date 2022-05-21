Новосибирск, , 19:21 — REGNUM В Новосибирской области прошли ночные учебно-тренировочные полёты экипажей транспортно-боевых вертолётов Ми-8АМТШ-В «Терминатор». Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

Военные учения structure. mil.ru

Вертолётчики выполнили нормативы по обнаружению различных объектов и наземных целей условного противника, а также отработали полёты на предельно малых высотах. Также были выполнены задачи по посадке вертолётов на неподготовленные площадки.

В учениях транспортной авиации были задействованы около 50 военнослужащих.