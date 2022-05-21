Донецк, 21 мая, 2022, 19:20 — ИА Регнум. Четверо военнослужащих Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли за сутки в ходе боев с представителями вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 21 мая говорится в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Ополчение ДНР

«С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость четверо защитников ДНР погибли при исполнении воинского долга и 11 получили ранения, — говорится в сообщении. — Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших».

Как передавало ИА REGNUM, 21 мая министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил журналистам, что Россия за минувшие восемь лет предоставила ДНР и ЛНР более 5 тыс. тонн медикаментов.