Элиста, 21 мая, 2022, 19:18 — ИА Регнум. В июне руководители Калмыкии и Марий Эл подпишут соглашение о межрегиональном сотрудничестве. Об этом сегодня, 21 мая, сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков после встречи с Юрием Зайцевым.

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«В течение июня подпишем соглашение между регионами и будем тесно сотрудничать», — написал он.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Юрий Зайцев возглавлял правительство Республики Калмыкия с октября 2019 года. 10 мая 2022 года он был назначен врио главы Республики Марий Эл. Предшественник Зайцева Александр Евстифеев подал в отставку.