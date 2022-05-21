Новосибирск, 21 мая, 2022, 19:10 — ИА Регнум. Строящаяся в Новосибирске многофункциональная ледовая арена займёт значимое место среди спортивных объектов города. Об этом сегодня, 21 мая, заявил полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.

Правительство Новосибирской области Строительство ледовой арены в Новосибирске

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«Важно, что работы ведутся по установленному графику и на высоком уровне», — сказал Серышев.

Он подчеркнул, что уже сегодня необходимо продумывать мероприятия, которые будут проводиться на стадионе, чтобы обеспечить его регулярное использование.

Отметим, что на объекте ведётся устройство наружных и внутренних инженерных систем, обустройство ледового поля, проводится испытание труб хладоснабжения. Завершена заливка полов, монтируются перегородки, система отопления, вентиляции, ведутся отделочные работы. Завершается остекление зданий входных групп и монтаж кабин лифтов.