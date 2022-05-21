Волгодонск, Ростовская область, 21 мая, 2022, 19:07 — ИА Регнум. В Ростовской области в лесополосе неподалёку от Волгодонска было обнаружено тело 45-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Удалось оперативно установить личность предполагаемого убийцы. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР 21 мая.

mosaic36 Убийство

По подозрению в убийстве задержан 33-летний житель Мартыновского района. Решается вопрос об аресте предполагаемого преступника. Согласно предварительной версии, 19 мая пассажир такси в ходе ссоры нанёс водителю множественные удары ножом, от чего потерпевший скончался на месте происшествия. Пытаясь скрыть следы преступления, пассажир поджёг тело водителя в лесополосе. Затем на его машине скрылся.

В рамках расследования уголовного дела проводятся следственные действия, назначены необходимые экспертизы.