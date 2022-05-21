Москва, 21 мая, 2022, 19:13 — ИА Регнум. Более 160 военных музыкантов приняли участие в открытии сезона концертов «Военные оркестры в парках» на Соборной площади Главного храма Вооруженных сил России в Подмосковье, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Министерство обороны России Открытие сезона концертов «Военные оркестры в парках»

«Впервые в открытии сезона концертов «Военные оркестры в парках» приняли участие сразу три военно-оркестровых коллектива. Всего в мероприятии приняли участие более 160 военных музыкантов», — отмечается в сообщении.

Так, перед зрителями выступили Центральный концертный образцовый оркестр ВМФ России имени Римского-Корсакова, военный образцовый оркестр Почетного караула и оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Халилова.

Выступления военных оркестров организованы дирекцией международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» при поддержке Министерства обороны РФ.