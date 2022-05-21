Кувандык, Оренбургская область, , 19:06 — REGNUM В Кувандыке Оренбургской области возле одного из предприятий обнаружили предмет, похожий на гранату. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Граната Stanislav S. Yanchenko

Сообщение о находке поступило от одного местного жителя. Экстренные службы города незамедлительно были направлены на место. Полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии выставили оцепление.

Взрывотехник ОМОНа выяснил, что найденный предмет является массогабаритным макетом гранаты «Ф-1». Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства его появления возле предприятия.