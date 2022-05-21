Новосибирск, 21 мая, 2022, 19:01 — ИА Регнум. В Новосибирске к официальному открытию готовят шесть пляжей. Об этом сообщила мэрия города.

ИА REGNUM Пляж

«На территории парка «Бугринская роща»; на территории парка «У моря Обского»: Детский, Галечный, Каменный, Бумеранг; в парке отдыха «Звезда», — уточнила городская администрация на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

При этом пляж «Наутилус» в этом году не будет работать из-за строительства станции метро «Спортивная» и ледовой арены.