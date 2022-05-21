Ереван, , 18:57 — REGNUM Очередной митинг оппозиции, требующей отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, начался 21 мая в 18:00 в центре столицы Армении на площади Франции. Со сцены перед сотнями участников акции выступают политики.

Митинг оппозиции в Ереване Photolure

«Люди начали собираться на площади, где расположен палаточный лагерь, в районе 18:00 (17:00 по Москве), к 18:40 площадь оказалась практически полностью заполнена людьми. Со сцены уже успели выступить два спикера. Повсюду армянские флаги, перед выступлениями политиков играла национальная музыка», — пишет РИА Новости.

По данным СМИ, поблизости с местом проведения митинга дежурят наряды полиции, в том числе спецназ.

Напомним, протестные акции в Армении проходят, начиная с 1 мая. Уже задержаны сотни человек, которые принимали участие в стычках с полицией. Протестующие требуют отставки премьер-министра Армении. По мнению лидеров оппозиции, Никол Пашинян собирается подписать мирный договор с Азербайджаном, по которому территорию Нагорно-Карабахской республики присоединят к Азербайджану.

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