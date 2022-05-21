Москва, , 18:52 — REGNUM Некоторые граждане Германии требуют, чтобы глава МИД страны Анналена Бербок ушла в отставку. В числе них оказался экс-глава Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен, который 21 мая в своих соцсетях раскритиковал высказывание главы МИД о «разрушении России».

СМИ Германии Иван Шилов © ИА REGNUM

Лафонтен отметил, что риторика Бербок с использованием «языка ненависти» подошла бы лидерам нацистской Германии. Это заявление вызвало резонанс в комментариях, где призвали отправить Вербок в отставку досрочно, а также отметили негативный эффект «зелёных» на экономику страны, из-за которого стране «не восстановиться и за десятилетия».

Ранее Анналена Бербок заявила, что «Россия начала зерновую войну, которая вызывает глобальный продовольственный кризис».