Элиста, 21 мая 2022, 18:50 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы Марий Эл Юрий Зайцев стал Почётным гражданином Калмыкии. Об этом сегодня, 21 мая, сообщил руководитель степной республики Бату Хасиков.

Врио главы Марий Эл стал Почётным гражданином Калмыкии
Врио главы Марий Эл стал Почётным гражданином Калмыкии
телеграм-канал главы Калмыкии Бату Хасикова

«За особые заслуги в социально-экономическом развитии нашей республики присвоил [Юрию Зайцеву] звание Почётного гражданина Республики Калмыкия. Ещё раз поздравляю Юрия Викторовича с новой, ответственной должностью», — написал Хасиков в своём телеграм-канале.

ИА REGNUM сообщало, что Юрий Зайцев возглавлял правительство Республики Калмыкия с октября 2019 года. 10 мая 2022 года он был назначен врио главы Республики Марий Эл. Предшественник Зайцева Александр Евстифеев подал в отставку.