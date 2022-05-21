Врио главы Марий Эл стал почётным гражданином Калмыкии
Элиста, 21 мая, 2022, 18:50 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Марий Эл Юрий Зайцев стал почётным гражданином Калмыкии. Об этом сегодня, 21 мая, сообщил руководитель степной республики Бату Хасиков.
телеграм-канал главы Калмыкии Бату Хасикова
Врио главы Марий Эл стал Почётным гражданином Калмыкии
«За особые заслуги в социально-экономическом развитии нашей республики присвоил [Юрию Зайцеву] звание почётного гражданина Республики Калмыкия. Ещё раз поздравляю Юрия Викторовича с новой, ответственной должностью», — написал Хасиков в своём телеграм-канале.
ИА REGNUM сообщало, что Юрий Зайцев возглавлял правительство Республики Калмыкия с октября 2019 года. 10 мая 2022 года он был назначен врио главы Республики Марий Эл. Предшественник Зайцева Александр Евстифеев подал в отставку.