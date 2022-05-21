Москва, 21 мая, 2022, 18:49 — ИА Регнум. В Российской Федерации за минувшие сутки провели более 160 тыс. тестов на выявление SARS-CoV-2. Об этом 21 мая сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус. рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Pixabay.com Тест

«За последние сутки проведено 169 тысяч тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в стране проведено более 293,2 млн тестов на коронавирус.

Как передавало ИА REGNUM, 21 мая федеральный оперативный штаб сообщил, что в России госпитализировали 1971 пациента с COVID-19 за сутки.