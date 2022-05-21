Кемерово, , 18:47 — REGNUM В кузбасский посёлок Тяжинский из Берлина доставили точную копию мемориальной доски с памятника воину-освободителю в Трептов-парке. Об этом сообщил телеграм-канал «Кузбасс. Официально».

Монумент «Воин-освободитель» в Трептов-парке в Берлине (фрагмент) www.GlynLowe.com

«Идея принадлежит уроженцу посёлка городского типа Яшкино Александру Елисееву, который сейчас живет в Германии, — говорится в сообщении. — В год 100-летия со дня рождения Николая Масалова, подвиг которого увековечен в памятнике воину-освободителю, он изготовил копию мемориальной доски и доставил её из Берлина на мотоцикле на малую родину героя».

Мемориальная доска передана в Тяжинский историко-краеведческий музей.